Cuánto cobrará el ganador de El Hotel de los Famosos

Cuando falta cada vez menos para la gran final de El Hotel de los Famosos, ya comienza a hablarse del premio que se llevará el ganador y de cómo lo afectará la fuerte suba del dólar en las últimas semanas.



Cuando los 16 participantes ingresaron al Hotel de los Famosos el 21 de marzo, el premio de diez millones de pesos equivalía a 50 mil dólares. Sin embargo, hoy esa cifra es considerablemente menor.



Si bien siempre se paga en pesos en los programas de televisión, cuando el ganador (Martín Salwe o Alex Caniggia) obtenga el premio se verá reducido: con el dólar a 276 pesos, les tocaría ganar 36.231 en moneda extranjera.





Asimismo, al premio, además, hay que descontarle el 30% en concepto de impuestos. Por estos días se especula, por ejemplo, con que Gran Hermano buscará superar la cifra que se llevará el ganador.



Los últimos días en el Hotel de los Famosos se están viviendo de manera convulsionada. Las grabaciones ya se terminaron, pero hoy por hoy se están viendo imágenes de los últimos días de convivencia, cuando ya los humores no eran los mejores.



En este contexto, Martín Salwe y Locho Loccisano por poco no terminan yéndose a las manos durante un juego que, como pasa desde hace un tiempo en el programa, ya no son recreativos, sino que se viven de manera muy picante.





En un principio, Locho había ganado un juego ante Salwe. “No hay que quejarse, pa. Yo gano con la cabeza. Mirá, la bondad siempre gana, pa”, le dijo Locho a su contrincante.



Minutos después se reinició el juego ya que el juego estaba fuera de regla. “¿Qué te pasa, pelotudo? ¿A quién puteás, boludo?”, se defendió Martín Salwe. La situación no pasó a mayores por la intervención de Alex Caniggia.