Conocido cantante destrozó a Tini Stoessel: "Tu música es de..."

Mientras está en el mejor momento de su carrera, con shows multitudinarios y millones de reproducciones en las plataformas, Tini Stoessel recibió una fuerte crítica de un conocido cantante, quien opinó sobre la música de la artista pop en duros términos.

A través de Twitter, Leo García no sólo cargó contra Tini Stoessel, sino que también destruyó a los intérpretes de trap. "El vicheto, villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros. No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite, sino decime como es que estamos inundados de música cache, grasa que no deja nada", disparó el cantautor.

Luego, el exparticipante de El Hotel de los Famoso (El Trece) dirigió sus dardos a Tini Stoessel. "La Tini diciendo 'mijente', nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo", disparó sin filtro Leo García.

Leo García disparó contra el presente de la música argentina.

Finalmente, el cantante sentenció: "Definitivamente tiempos aburridos argentinos, el trap, el reggaetón, la desculturización y los new egos, los héroes de cartón por doquier y el público consumista que consume, pero se queja de la guita, esto cambiará en 5 años eso es lo mas optimista".

Más allá de las críticas a Tini Stoessel, Leo García levantó revuelo en estos días en una entrevista radial al anunciar que se iría a vivir a otro país porque se había "aburrido" de la Argentina.

Días después, en Intrusos (América) confirmó que su salida de Argentina será solamente por un tiempo para promocionar su música. "Que bueno que me das el lugar para aclarar esto. Me voy de gira a México a promocionar, conozco varios artistas. Parecía una loca que se iba con la cartera y cerraba la puerta", aclaró.