Por qué Nicole Neumann cree que tendrá pronto un hijo con Manu Urcera

Nicole Neumann se desvive por su nuevo novio, el joven piloto Manu Urcera, quien acaba de cumplir años que celebró a lo grande con un viaje a San Luis y unos posteos muy románticos. Pero también sacudió todo al anticipar que se percibe en el corto plazo como madre de un hijo del corredor.

La modelo nada por las nubes del embelesamiento con Manu, al punto que este periodo de relación ya ha compartido una enorme cantidad de viajes por el país y también por diferentes destinos paradisíacos del mundo como Europa y Punta del Este.

Nikita prácticamente lo acompaña todos los fines de semana en cada una de las carreras que desarrolla Urcera en el territorio argentino. Lo sigue a sol y sombra, motorizada en las mieles del amor, esas vibraciones que la imantan a su novio y la propulsan a maximizar el tiempo juntos.

Neumann no escatimó en proyecciones con su pareja, lo desea todo, intenta que todo continúe viento en popa y nada parece correrle de foco experimentar pasos de evolución en el noviazgo, todos los que se pueda imaginar, como construir una familia.

La incógnita se centra en cuándo caminarán al altar y si se lanzarán a la aventura de buscar un embarazo. Todo esto se reveló en las últimas horas, porque Nicole confesó que percibe que en breve tratarán de traer al mundo a un hijo propio, más allá de las tres niñas que tuvo con Fabián Cubero.

"Me visualizo embarazada por una cuestión de amor, él le da todo a mis hijas. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con mis hijas y cuando no vienen las extraña", expresó en diálogo con Catalina Dugli. Una declaración explosiva, que activa la cuenta regresiva.

En cuanto a edificar el sello del compromiso con una boda, Neumann contó: "Hoy por hoy no hay una fecha, una propuesta concreta, hasta que no haya, no confirmo nada. Él es un amor pero no tiene esa cosa romántica de puesta en escena, pero a mí me gustaría". Ahora será cuestión de aguardar las novedades de estos tortolitos, que van a por todo.