La fuerte crítica de Camila Homs a Rodrigo de Paul: "Hoy busco un hombre que..."

Camila Homs está comenzando a rehacer su vida, pero eso no la aparta de su enojo con Rodrigo de Paul, su ex pareja, que terminó dejándola para irse con Tini Stoessel, aunque algunos aseguran que esa relación había empezado antes de que se separaran.



Ahora, Camila Homs rompió el silencio en una entrevista con la revista Caras y decidió salir a hablar a fondo sobre su escandalosa separación con el futbolista, con quien tiene dos hijos.



En la entrevista, a la modelo le preguntaron sobre las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla y al momento de responder aprovechó para arrojarle un palito a Rodrigo de Paul.





“Hoy busco un hombre que sea caballero, que me haga sentir libre, que sea compañero, que me dé amor, que me haga sentir bien y que me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, comentó Camila.



Ante la pregunta sobre si antes no tenía todo eso que mencionaba, lanzó una filosa respuesta. “Sí, lo tuve, pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”, aseguró la ex mujer del jugador del Atlético de Madrid.



Por otra parte, el periodista de Implacables Gustavo Méndez explicó en su cuenta de Twitter los motivos del fuerte enojo de Camila Homs y arrojó su versión sobre cuándo se enteró Camila Homs del romance de De Paul y Tini.





“Camila Homs descubrió que De Paul y Tini se contactaron antes de que naciera su hijo. Por eso el odio, tristeza y dolor. Eso es lo que dice ella en la intimidad con sus amigas”, aseguró el periodista.



“Como ya les dije, es lo que confesó Camila Homs a su círculo más íntimo hace mil, eh. Esto fue el año pasado”, concluyó el panelista de Implacables en su cuenta de Twitter.