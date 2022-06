Revelan que Facundo Arana y Romina Gaetani no firmaron un acuerdo tras su reunión

El abogado de Romina Gaetani aseguró este jueves en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) que no se concretó el pacto entre su representada y Facundo Arana. "En la reunión, cada uno pudo decirle al otro qué era lo que le había molestado, lo que le había dolido. Pudieron expresar lo que sentían y hubo reclamos; pero nada más", deslizó el Dr. Ignacio Trimarco.

De hecho, el letrado remarcó que Arana y Gaetani no no firmaron ningún acuerdo para resolver sus diferencias. "Ahora estamos trabajando con Fernando Burlando para llegar a un acuerdo en lo legal. Queremos armar un acuerdo para que lo firmen porque no lo han firmado aún", explicó.

Además, Trimarco se refirió a la tensión entre Romina Gaetani y Facundo Arana. "Seguramente las cosas no vuelvan a ser como antes y la amistad que tenían no siga como hasta ahora, pero eso no quita que haya voluntad de resolver las cosas", subrayó.

Por su parte, el conductor Adrián Pallares opinó que el motivo por el cual no se firmó el acuerdo tiene que ver con la pareja de Arana, María Susini, quien quedó indignada con las acusaciones de Gaetani.

Durante el fin de semana, Facundo Arana había sorprendido a sus seguidores con un sentido mensaje en el que expresó: "Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas. Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo".

En dicho posteo publicado tras la reunión con Romina Gaetani, Facundo Arana concluyó: "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo".