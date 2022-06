Revelan donde nació el nuevo conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña tras tildarlo de mal padre

No hay vuelta atrás. La posibilidad de construir una armonía, de regar diariamente un diálogo maduro y sobre todo de coordinar la crianza conjunta parece imposible entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Al menos por lo que brota del círculo cercano de los dos famosos.

María Eugenia y el chileno se separaron allá por septiembre de 2021, al menos fue el momento en que el actor decidió salir a gritarle al mundo que la pareja se terminó, que ya no se elegían. Una comunicación que no desarrolló nunca la blonda, que no se expresó al respecto

Desde ese punto, la China navegó por decenas de polémicas, principalmente por el Wandagate, al concretar una noche de pasión con Mauro Icardi, a fines de septiembre en un hotel de París, lo que moldeó la infidelidad del delantero a Wanda Nara.

Después llegó el turno de ese romance furtivo, y que adquirió formato de noviazgo a distancia con el español Armando Mena Navareño, quien incluso viajó a Argentina en marzo para celebrar los treinta años de Suárez. Aunque eso también se difuminó en la nada.

Y ahora, la rubia volvió a ser noticia, a surcar la opinión pública, y los medios, con la oficialización de su noviazgo con el joven Rusherking, quien estuvo en pareja con María Becerra hasta diciembre del 2021. En el presente, la China se exhibe embelesada con el cantante.

En todo este contexto, Suárez sorprendió al mundo al publicar un posteo muy picante, en el que apuntó con todo contra Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto pues viaja mucho por 'trabajo'). Dejen de joderme porque no me callo más”, publicó.

Eso posicionó a Benjamín bajo el halo de desempeñarse como un mal padre. Lo que provocó la reciente respuesta, que la emitió a través de Socios del espectáculo, con un mensaje a Karina Iavícoli. “Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente, soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, bramó el trasandino.

En el ciclo de eltrece aparecieron más detalles y revelaron el punto cero de todo este entuerto. Paula Varela narró el origen del conflicto: “Ella le avisó que en julio se va de vacaciones y que no es por trabajo justamente, eso le aclaró. Entonces, Benja se enojó porque le dijo que eran las vacaciones de invierno y que él tiene teatro y no va a poder cuidar a los hijos. Por eso la China tuiteó sobre la palabra ‘trabajo’”.