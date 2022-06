Repudian a Ricky Montaner por publicar un video íntimo de Stefi Roitman

Ricky Montaner levantó revuelo en las redes al compartir en sus historias de Instagram un video de Stefi Roitman rezando en la ducha. Tras los comentarios negativos, el cantante salió a aclarar lo tantos con un contundente descargo.

A través de un breve clip en blanco y negro, Ricky Montaner captó a Stefi Roitman de espaldas mientras se bañaba. La actriz además en ese momento estaba en plena reflexión esperitual, por lo cual el cantante comentó en el epígrafe: "Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo @stefroitman".

De manera inmediata, llovieron las críticas en la red contra Ricky Montaner, ya que una gran cantidad de usuarios apuntaron que no es correcto que haya grabado a Stefi Roitman sin su consentimiento. "Che, qué horrible lo de Ricky Montaner. Sí, cómo le va a sacar una foto a la esposa en la ducha y después la subió a las redes sociales"; "No hay ni uno cuerdo en esa familia"; "Muy psicópata Ricky Montaner con ese video de la chabona rezando en la ducha"; "Ricky Montaner y Stefi Roitman, los más tranquilos de la secta Montaner"; "¡Y a mí que me daba miedo mi vecino! Más turbio que ese vidrio empañado, Ricky Montaner..."; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Tras las críticas, el artista expresó a través de un video: "¿Saben el censo que hacen en los países para contar la cantidad de gente que hay? Yo creo que podrían hacer un censo solo metiéndose en Twitter o en los DM de Instagram, para ver la cantidad de gente hermosa que hay, la cantidad de gente linda pero también ver la cantidad de gente estúpida que hay, que se cuela de vez en cuando".

Luego, Ricky Montaner aclaró sobre las imágenes de Stefi Roitman: "Podrían hacer un conteo y decir: 'Mira, aquí hay tanta gente chill y tanta gente pelo.... Les doy un ejemplito pues: ¿Saben la historia que subí de mi mujer orando en la ducha?. Mucha gente (me escribió): 'Ay, me erizó la piel', 'qué hermosos', 'qué dulces son', 'qué belleza' y de vez en cuando un mensaje que dice: 'No deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios', 'son muy tóxicos'... ¡Vete a mamar!".