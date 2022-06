Jorge Rial hizo una categórica definición sobre Josefina Pouso: "Es una..."

Este martes en la mañana, Jorge Rial volvió al país tras pasar unos días de vacaciones en Europa, y en diálogo con un móvil de Intrusos (América) hizo una categórica definición sobre Josefina Pouso, para así despejar los rumores de romance entre ambos.

Con un tono firme, Rial dijo que no tiene nada que aclarar sobre su relación con Pouso, y que solo fueron juntos a ver el show de los Rolling Stones en España.

En tanto que cuando le preguntaron sobre los supuestos mails que le habría enviado enojada Romina Pereiro, el conductor respondió tajantte: "No sé nada de eso, pero lo que pasa entre Romina y yo es nuestro". Pero para remarcar la situación de que su ex se habría molestado por la falta de cuidado de Jorge Rial al exponerse rápidamente con otra persona, el entrevistado explicó: "Con respecto a Romina y la prolijidad, tal vez sí hubiese mejor, pero bueno también hay otra parte de la historia".

Luego, el exlíder de Intrusos aseguró que no está iniciando un romance con Josefina Pouso. "Estoy solo, voy a seguir solo, estoy muy bien solo y cualquier próximo paso que me vean a mí a punto de casarme o de convivir, les pido a cualquiera de ustedes me den un tiro en la rodilla".

Acto seguido, Rial definió a Pouso como "una amiga". "Josefina es alguien con el que salí un par de veces acá, a partir de marzo creo. Uno conoce mucha gente... He conocido a mucha gente estos meses. Coincidió que estaba ella allá en Barcelona, no viajó conmigo, nada. No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como hay otros amigos y amigas, punto. Conmigo todas la pasan bien, soy un ser maravilloso", subrayó el conductor.

En tanto que que Josefina Pouso ratificó los dichos de Jorge Rial a través de mensajes que le envió a la periodista Nancy Duré. "Tiene razón, nadie habló de pareja, ni de amor, ni de nada... Eso lo titularon los medios, yo vengo diciendo lo mismo", sostuvo la periodista.