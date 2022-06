Rating: cuánto midió la penúltima gala de MasterChef Celebrity en Telefe

La revancha de MasterChef Celebrity está llegando a su fin. El pasado domingo quien abandonó las hornallas más famosas de la televisión argentina fue Juariu. La influencer no logró convencer el paladar del exigente jurado -compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis- y quedó a un paso de la gran final del ciclo de Telefe.

En la última emisión del ciclo, las participantes debieron encontrarle una vuelta a sus platos más destacados y así, Vicky Breier preparó un cous cous de palta y lima, chutney de morrón y mango, con chorizo y langostinos rebozados. Sofía Pachano un pollo frito con salsa de naranja, arroz jazmín con almendras y lima y vinagreta de hierbas. Y Vicky Xipolitakis un apple crumble con manzana verdes y rojas, pera, pasas de uva, frutos rojos y crema.

Antes de irse por la puerta grande de los estudios del canal de las tres bochas, la joven señaló: "Desde que estoy acá me encontré mucho más con eso. Gracias por transmitirme la pasión, me lo llevo para siempre. Me encantó representar a Tucumán y me encantaría ver más tonada en la TV. Yo siento que llegué un poco de casualidad y quiero decirle a la gente del interior que se puede".

Jorge Lanata

El ciclo compitió por el rating con Periodismo para todos, el icónico programa de Jorge Lanata que desde hace una semana nuevamente sale al aire por la pantalla de eltrece. El reality culinario tuvo un promedio de 13,1 puntos, mientras que el del ciclo periodístico fue de 8,8.

El programa gastronómico se posicionó como el segundo más visto del día ya que en primer lugar quedó La Voz Argentina. La competencia de canto tuvo una marca máxima de 17,9 puntos y el pico de Lanata fue de 9,6.