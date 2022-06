Marcelo Longobardi reveló quién lo contagió de covid: "Fue un atentado de..."

Marcelo Longobardi informó que se contagió de covid-19. El periodista condujo este lunes su programa radial de forma virtual dado que se encuentra aislado. Longobardi contó al aire detalles de cómo se contagió y explicó que fue la novia de su hijo quien lo contagió. "Fue un atentado de mi nuera contra su suegro", contó con humor.

"Estoy metido en mi escritorio, encerrado. Me cerraron la puerta con llave y no me dejan salir desde ayer", agregó sumado otra cuota de sarcasmo a su situación. Además, contó cómo se siente: "Decaimiento, dolor muscular, de cabeza y voz tomada".

A pesar de su malestar, el periodista realizó su programa y explicó cómo se contagió: "Voy a hacer una acusación formal. Tengo a la persona totalmente determinada. Es alguien de mi familia, la vamos a escrachar", agregó al aire. Sin dar más vueltas, Longobardi lanzó: "Es la novia de mi hijo Gastón. Me parece que ha sido la responsable de este asunto. Estuvo en casa hace exactamente una semana y luego apareció con Covid. Fue un atentado de mi nuera contra su suegro. Por el momento, sin éxito, porque he sobrevivido".

Marcelo Longobardi

Longobardi contó que compró un autotest en uno de sus últimos viajes a Estados Unidos, el cual utilizó el domingo para confirmar su contagio. Si bien aclaró que hisopará de forma oficial, declaró: "Evidentemente con las dos rayitas, más todos los síntomas que he acumulado, tengo más Covid que el demonio". Para dejar tranquilos a sus oyentes, contó que tiene aplicadas tres vacunas: "Así que espero sobrevivir".