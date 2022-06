La ola de memes que dejó la semifinal de MasterChef Celebrity

No queda nada para conocer a la ganadora de la revancha de MasterChef Celebrity. Quien logre deslumbrar en la emisión final del reality de Telefe se alzará con el título mayor del certamen al igual que ya lo hicieron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte en las ediciones anteriores. La disputa por el premio está entre Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.

El pasado domingo, quien debió abandonar las hornallas más famosas de la televisión argentina fue Juariu. Las participantes debieron reversionar sus platos más destacados y el suyo no logró deslumbrar a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Vicky realizó un apple crumble con manzana verdes y rojas, pera, pasas de uva, frutos rojos y crema. Juariu, un cous cous de palta y lima, chutney de morrón y mango, con chorizo y langostinos rebozados. Y Sofía, pollo frito con salsa de naranja, arroz jazmín con almendras y lima y vinagreta de hierbas.

Antes de irse por la puerta grande, Juariu expresó: "Estoy muy contenta porque me encantó la cocina. No sabía que me gustaba tanto cocinar". Y, posteriormente, agregó: "Desde que estoy acá me encontré mucho más con eso. Gracias por transmitirme la pasión, me lo llevo para siempre. Me encantó representar a Tucumán y me encantaría ver más tonada en la TV. Yo siento que llegué un poco de casualidad y quiero decirle a la gente del interior que se puede".

En Twitter, los fieles seguidores de la competencia del canal de las tres bochas llenaron la web de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los que están circulando en la red.