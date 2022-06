José María Muscari se molestó con lo que pasó en El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos recibió a 16 participantes y hoy, debido a los recientes cambios en las reglas que permitieron el reingreso de concursantes, son 11 los que se disputan delante de las cámaras de eltrece. Cuando se creía que el reality estaba llegando a su fin, dio un giro inesperado y aún queda bastante por ver en la pantalla chica.

El programa, conducido por Pampita, genera mucho de qué hablar en cada emisión y hay situaciones que indignan a los espectadores. Tal es el caso de las bromas que Martín Salwe y Emily Lucius le realizaron al staff, en medio del repechaje, y por las cuales no fueron sancionados. A pesar de que Gabriel Oliveri argumentó desconocer quién había sido el autor del chiste y por eso no había un castigo, la producción enseñó imágenes de todo lo que ocurrió.

Martín Salwe y Emily Lucius

Muchos quedaron molestos al ver que los concursantes no fueron sancionados y recordaron que, en el pasado, Rodrigo Noya no contó con la misma suerte cuando "vandalizó" instalaciones del espacio en el que se hospedan.

Ahora, tras ser consultado sobre lo ocurrido en una transmisión en vivo de Instagram, José María Muscari no se quedó callado. "Por un lado me violentó lo qué pasó, no me gustó, a mí no me causan gracia esas bromas, pero por otro, voy a ser un poco piadoso y no sé, los vi como dos adolescentes. La veo mucho más ingenua a Emily que a Martín que, en ese aspecto, lo veo jugando el juego que quiere jugar", indicó.

José María Muscari

Y agregó: "Pero a mí no me causan gracia esas bromas, más lo de la sal y estaba Silvina que es hipertensa, no me la subió, me la bajó".