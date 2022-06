El increíble motivo por el que María Becerra no quiso grabar con Sebastián Yatra

María Becerra se encuentra pasando un excelente momento profesional, tanto es así que no le afectan para nada los comentarios y la escena protagónica de su ex novio, Rusherking, ahora de novio con la China Suárez.



Pese a esto, se conoció en las últimas horas que la cantante argentina rechazó la invitación a grabar una canción con su colega colombiano Sebastián Yatra, por un increíble motivo.



De acuerdo a la información aportada por la panelista de Socios del Espectáculo Mariana Brey, María Becerra se negó a colaborar con Yatra para preservar su amistad con Tini Stoessel.



Sucede que María Becerra y Tini Stoessel son muy amigas y que, si bien hoy Tini está muy enamorada del futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul, en el pasado fue novia de Yatra durante muchos años.



La panelista Mariana Brey sorprendió al revelar la negativa de la joven cantante argentina. “Quién le dijo que no al cantante colombiano Sebastián Yatra…”, dijo a modo de enigmático en Socios del Espectáculo.



Acto seguido, la periodista pasó a explicar las razones, que pueden ser válidas para algunos o un tanto exageradas para otros, pero son las razones de María Becerra.





“Porque tuvo una relación que terminó mal, no se hablan por teléfono, no son amigos, nada, con la jovencita Tini Stoessel, hoy novia de De Paul, es ni más ni menos que la cantante argentina, bomba, María Becerra”, reveló Brey.



Hay que recordar que la cantante rosarina fue muy mencionada en las últimas semanas fuera del plano artístico por la reciente relación de la China Suárez con Rusherking, tema por el cual aún no se pronunció.