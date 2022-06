La hermana de Shakira reveló la escandalosa decisión que tomó la cantante tras su divorcio

La separación de Shakira y Gerard Piqué dejó a todos sorprendidos. Y es que no había ningún tipo de rumor ni nada por el estilo cuando en los medios de España anunciaron que la cantante habría encontrado a su marido siéndole infiel con una joven modelo y rápidamente le habría pedido el divorcio.

Según dijeron, Piqué le fue infiel durante mucho tiempo: "La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia". Como si fuera poco, contaron que el jugador se mudó a un departamento para abandonar la casa familiar y evitar dramas.

Fueron doce años de relación los que duraron juntos los famosos, pero todo llegó a su fin hace pocas semanas ya que según revelaron la ex pareja ya estaría por firmar los papeles de divorcio. Por el momento ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero al pasar los días dieron el anuncio.

Fue la agencia de la cantante quien informó mediante un comunicado la triste noticia sobre la triste ruptura: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

En medio de todo el escándalo fue la hermana de la cantante quien rompió el silencio sobre la polémica separación de la pareja de famosos más reconocida de España: "No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía. Está recuperándose, está fuera del país".

La hermana de Shakira contó que la artista se fue del país, no se sabe con exactitud si se habría llevado a sus hijos ya que, según informó la prensa española, Piqué no habría estado de acuerdo con que los pequeños se vayan de España, país en el que nacieron.

Por el momento ninguno de los dos famosos dijo nada al respecto. Sin embargo, los fanáticos descubrieron que la última canción de Shakira es una clara indirecta a su marido: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.