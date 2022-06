Romina Gaetani explicó por qué no le inició acciones legales a Facundo Arana: "En ese momento..."

Romina Gaetani habló en una reciente entrevista del tema del momento, el que la tiene como protagonista a ella y a Facundo Arana, y no en una ficción justamente: acusó a su colega de haber tenido actitudes violentas con ella.



Hace unos días, mantuvieron una reunión junto a sus respectivos abogados para buscarle una salida armoniosa al conflicto desatado luego de una declaración suya en el programa LAM.



“Básicamente, en la reunión firmé que yo no me retracto de lo que dije en LAM, que fue lo que sentí y lo que viví. Después recibí un llamado de Fernando Burlando diciéndome que no tenían ganas de iniciarme acciones legales, por lo tanto, yo estuve predispuesta y ambas partes estuvimos dispuestas a hacer una reunión con nuestros abogados”, contó Gaetani en charla con Para Ti.





“Y en ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros, pudimos decirnos a la cara todo lo que cada uno creyó y todo lo que cada uno sintió. Y nada más. Lo escuché, él me escuchó a mí y fue simplemente eso, escucharnos”, agregó.



“Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después nos dejaron solos hablando”, detalló sobre ese encuentro con Arana.



Asimismo, Romina Gaetani reveló los motivos sobre por qué no decidió iniciar acciones legales contra el actor en su momento. “E su momento no le inicié acciones legales a Facundo por su posteo y eso se lo comuniqué. Porque en lo personal durante esos días yo estaba viviendo un hecho de violencia en mi vida privada, que superaba cualquier posteo que él hiciera”, explicó.





“Si no hubiese estado viviendo en mi vida personal lo que estaba viviendo, tal vez en ese momento le hubiera iniciado acciones legales, aunque siempre dejé en claro que el posteo de Facundo terminó siendo una confusión entre nosotros, donde él creyó que yo le estaba dando un OK”, añadió Romina.



“Yo le di el OK en el marco de una fiesta – Porque cuando le mandé el video clip y le contesté eran como las 2 de la mañana – y yo estaba con amigas, brindando, estrenando mi videoclip. Y como le estaba contestando a él, le estaba contestando a otras 20 personas más”, comentó.