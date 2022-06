La última y paradójica foto que Shakira publicó junto a Piqué antes de separarse

Este sábado, Shakira y Piqué hicieron el anuncio ofial de su separación tas 12 años de relación. La dupla llegó al final de su historia envuelta en rumores de infidelidades y traciones. Mientras la prensa sigue el paso a paso de esta ruptura, todos tratan de especular cuándo habría comenzado la crisis entre el futbolista y la cantante. En este sentido, llama la atención cuál fue la última y paradójica foto que publicó la artista con el jugador del Barcelona.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, comunicaron este sábado Shakira y Piqué.

Las redes sociales, como posible mapa de una relación, pueden dar algunas señales sobre la fecha de inflexión y quiebre. Pradójicamente, la colombiana hizo su último posteo con el español el 14 de febrero, sí, justo en el Día de los Enamorados.

“Feliz día de San Valentín”, escribió Shakira en lo que resultó ser su última imagen en las redes sociales junto a Piqué. Luego, en febrero publicó una foto de futbolista en la que destacó: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”.

Luego, en marzó Shakira publicó una foto de Piqué en la que destacó: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos, en el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

Por su parte, Gerard Piqué siempre cultivó un perfil distinto al de la cantante en la red. Con mayor frecuencia, el futbolista tiende a compartir material sobre su desempeño en el mundo del fútbol y el último posteo junto a Shakira lo hizo en julio del año pasado durante unas vacaciones.

Por su parte, la colombiana también compartió -con sus más de 73 millones de seguidores- una tierna postal con sus niños, pero mucho más reciente que la del jugador. Fue el 8 de mayo por el día de la madre. “Solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos”, indicó. Unos días después se confirmó su separación de Gerard Piqué, tras más de una década juntos y dos hijos en común.