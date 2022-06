Gabriela Sabatini sorprendió con un inesperado talento cambiando raqueta por micrófono

A 27 años de su retiro del tenis profesional, Gabriela Sabatini se sumó como parte del torneo de las leyendas del Roland Garros, y más allá de que su performance deportiva no logró consagrarse en la final, sí dio cuenta de un inesperado talento durante una cena del importante evento.

Sabatini y Gisela Dulko no solo compartieron cancha en el torneo en cuestión, sino que antes pasaron una divertida noche en la que se animaron a incursionar en la música.

“Había nervios lógicos antes de salir a la cancha, pero nos ayudó mucho que nos llevamos muy bien con Gise y tanto reírnos afuera nos aflojó. Pudimos divertirnos y fue una emoción enorme entrar a jugar”, había detallado Gabriela Sabatini sobre su participación en este certamen a los 56 años de edad.

Para confirmar que su paso por Roland Garros tuvo el firme propósito de pasarla bien, Gabriela y Gisela se vistieron de gala para la cena de la previa de la final y compartieron una agradable noche con conocidos colegas. Sin dudas, el momento que más llamó la atención se dio cuando Gabriela Sabatini y Gisela Dulko subieron al escenario y cantaron el estribillo del clásico “I can’t get no satisfaction” de The Rolling Stones.

Los restantes integrantes de la improvisada banda, también figuras históricas del deporte con John McEnroe como guitarra y voz principal, dio el toque a una noche inolvidable.