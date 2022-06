Difícil momento para Tini Stoessel: tuvo que posponer un show y explicó el motivo

Tras hacer cinco shows en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel se encamina a una gira por distintas ciudades y ahora enfrenta un difícil momento por el que tuvo que posponer un show en Santa Fe.

Este sábado, Tini tenía prevista una actuación en la mencionada localidad, pero hubo un fuerte derrumbe en el escenario que llevó a que la producción del evento decidiera suspender la fecha.

“Santa Fe, estoy igual de triste que ustedes. El show de mañana se va a tener que posponer para el próximo sábado 11 junio a las 20 horas porque hubo un problema técnico con el escenario”, escribió este viernes Tini Stoessel a través de sus historias de Instagram.

Además, la artista explicó: “Se cayó una parte del techo y lamentablemente no llegan a tiempo a arreglarlo para mañana. Los amo y Ios espero el 11 con muchas ganas y perdón por esto, no hay nada que pueda hacer porque me excede completamente”.

En otro posteo, Tini Stoessel compartió el comunicado oficial del Club Atlético Unión de Santa Fe, espacio en el que estaba programado el show.

Finalmente, en LAM (América) Ángel de Brito detalló que el derrumbe se produjo el viernes en la mañana, cuando se cayó parte de la parrilla de luces al escenario. El equipo técnico no logró solucionar los daños a tiempo, y por eso se decidió posponer el recital.