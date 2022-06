Luego del escándalo millonario con la municipalidad de Córdoba, Ulises Bueno suma otra mala noticia

Luego de haber suspendido un show organizado por la municipalidad de Córdoba, luego de que se filtrara que el evento tendría un costo de 43 millones de pesos, Ulises Bueno estaría separado de su novia, la bailarina cordobesa Rocío Pardo, según informó el medio local El Doce. "Ya devolvieron la casa que compartían en un country", confirmaron desde el sitio sitio cordobés.

"¿Qué hacen? Yo acá con ganas de volver a verlos", escribió el artista en sus redes sociales luego de que se conociera la noticia de la supuesta separación. El viernes se presentará en su provincia natal y será su primer show tras haber suspendido el recital que iba a dar el día de su cumpleaños en Parque Sarmiento.

Recordemos que Ulises tenía pautado un show el sábado pasado, pero decidió dar marcha atrás luego de que se dijera que el evento tendría un costo millonario. "Muchos quieren usar esto para perjudicarme. Por ello es que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizar el show programado para mañana 25/06", expresó.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales agregó: "Lamentablemente quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, a mi me gusta cantar y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida. Es cierto que propuse que este show se haga con la empresa con la que trabajo hace más de 15 años y con la que sé que el espectáculo sería de los mejores del país"

Ulises Bueno junto a Rocío Pardo.

"Me quedo con las ganas de compartirles mi felicidad y de devolverles el cariño que siempre me han dado. Quizás es porque canto cuarteto y no otra cosa. Agradezco a todos el amor incondicional. No voy a poner en duda mi nombre, le pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta. Voy a devolverles todo lo que me dan muy pronto", concluyó.