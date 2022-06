Así está Luca, el hijo mayor de Panam, que ya tiene 12 años: es fanático del fútbol y sueña con...

Si bien los seguidores de Laura Franco, a quien conocemos como “Panam”, están acostumbrados a que la actriz y animadora infantil comparta cada tanto imágenes de sus tres hijos, en las últimas horas pudieron sorprenderse con un video donde se ve lo grande que está Luca, su primogénito.

El hijo mayor de Panam y el abogado Ricardo Pini, cumplió los 12 años en noviembre de 2021 y ya es todo un influencer en las redes, tal como lo presenta su mamá, quien le maneja la cuenta de Instagram donde suele subir fotos de sus pasiones: el fútbol y la música.

La conductora grabó un video de Tik Tok con la presencia estelar del preadolescente en la que recuerda una tierna canción que le escribió cuando era chiquito. “¿Me grabás un videito?”, le pide Panam a Luca, y él se niega porque está en otra cosa. “Me tengo que ir a preparar el bolso para la gira de fútbol y ahora me tengo que ir a ver el partido”, se justifica.

“Dale, Luca, no seas caracola”, se queja su mamá, usando los términos inventados que son un código interno en sus programas y, claramente, en su casa. “¿Se acuerdan de esa canción que escribí cuando nació? Y si algún día te me ponés de novio... o si un día te me vas de viaje, lloraré…”, empieza a entonar, a lo que él se queja: “Ya no soy bebé”.

Luca Santino es el hermano mayor de Sofía, que nació en 2015, y de Bautista, nacido en 2017. Cabe recordar que cuando el nene tenía tres años, Laura Franco perdió el embarazo de Chiara, a pocos días de la fecha de parto, por padecer trombofilia.

Muy canchero y pura facha, Luca se muestra con sus amiguitos y sus hermanos, jugando al fútbol, en cumpleaños, con su familia y en la cancha, una de sus salidas favoritas. ¡Está enorme!