Rocío Marengo reveló qué tiene que hacer un hombre para conquistarla y le tiró un palito a Eduardo Fort

Rocío Marengo prestó algo de su tiempo para responder algunas de las preguntas que le realizaron sus seguidores de Instagram, entre ellas una que se destacó mucho sobre qué debe hacer un hombre para conquistarla.



“Voy a contestar preguntas”, arrancó diciendo la presentadora, en medio de su tranquilidad y día de relax en un spa. De esta manera, sus seguidores se entusiasmaron y empezaron a enviarle sus consultas.



Una de las preguntas fue si saldría con un hombre menor de 30 años, algo que Rocío Marengo no descartó de ninguna manera. “¿Por qué no? En realidad, saldría con cualquier hombre de verdad, no importa la edad”, contestó.





“El tema es que se la jueguen, que quieran todo conmigo. Mientras sea mayor de edad”, agregó a su respuesta la presentadora, que además dijo que, si le regalan flores, suman puntos.



De esta misma respuesta se podría desprender una fuerte indirecta para su pareja, Eduardo Fort, con quien tuvo varias diferencias por su supuesta falta de responsabilidad afectiva y acompañamiento en sus proyectos.



Justamente sobre su relación con Eduardo Fort, Rocío Marengo siempre fue consultada sobre si finalmente se casará o no con él, algo que se planteó en muchas ocasiones mediáticamente.





Ante esta consulta, Rocío fue tajante y contundente. “Yo no me voy a casar, ni cerca de eso”, aclaró, sin dejar margen para la duda ni para ningún tipo de especulaciones.



Sobre la parte profesional, contó que estará viajando a Chile en 10 días para quedarse bastante tiempo, dado que se mostró muy entusiasmada con los nuevos proyectos que se le presentaron.