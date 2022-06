La foto de la China Suárez en bikini que desató rumores de embarazo desde México

La China Suárez disfruta de un gran presente amoroso junto a Rusherking. Sin embargo, hace algunos días la famosa realizó un duro descargo contra LAM: "Hoy me siento fuerte para hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar y me alejé de la gente que me tenía que alejar. Me siento muy bien rodeada, ya pasó lo peor. Y estoy rodeada de muy buenos abogados. Un amigo del medio me contactó con un abogado muy humano".

"Fue muy difícil para mí todo este tiempo y proceso. Poder animarme a ver esto, compartirlo. Pero necesito sacarlo de adentro porque no quiero enfermarme. Gracias a mis 30 por haberme abierto los ojos de esta manera y haberme ayudado a salir de lugares y de gente que nunca debería haber frecuentado", agregó.

No todo quedó ahí porque continuó: "Gracias a mis amigos y familia por bancarme siempre. Hoy puedo decir que me siento feliz de nuevo después de mucho tiempo. Gracias a quienes decían ser amigos y me soltaron la mano, hoy me siento mucho más liviana y feliz".

Tras el mal momento que pasó, Rusherking le declaró su amor en vivo en PH: Podemos Hablar: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien".

Y continuó: "Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá".

Como si fuera poco, la actriz se cruzó con Benjamín Vicuña al criticar su rol como padre. Lejos de entrar en guerra, el chileno decidió no hablar sobre el tema y así evitar un nuevo escándalo con su ex pareja y madre de sus dos hijos menores con quien mantenía un buen vínculo.

La cantante y actriz disfruta de vacaciones en México con Rusherking a puro amor. Hace algunas horas la famosa compartió una foto en bikini en la playa y enloqueció a sus millones de seguidores al encender las redes sociales con dos postales que dejaban ver su gran figura. Sin embargo, al ver la foto sus seguidores aseguran que está embarazada y se lo hicieron saber en los comentarios.