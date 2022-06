Juana Repetto contó cómo es su relación familiar con Silvia Süller: “Mis hijos son un 25%...”

El entrelazamiento inagotable de Juana Repetto con eslabones famosos es impresionante, desde la lógica de su nacimiento del seno de una pareja muy mediatizada como la que configuraron, en su momento, Nicolás Repetto y Reina Reech, nada más y nada menos.

La actriz pululó por el interés público al momento de aterrizar en este universo, pero eso no es todo en la vida dinámica de Juanita, porque hace tiempo que cayó en el amor fulgurante y atrapante con Sebastián Graviotto, que se convirtió en el padre de su segundo hijo Belisario.

En esa articulación peculiar, el marido de Repetto también proviene de un clan de extrema visibilidad, los Süller. Sí, Sebastián es sobrino directo de Silvia y Güido, dos personajes de tremendo impacto en los medios, que han protagonizado cientos de momentos de alta tensión e interés.

De este modo, en un árbol genealógico, los hijos de Juanita derivan de abuelos súper famosos. Aunque restaba dilucidar con total claridad qué tipo de vínculo profesa en la actualidad la hija de Reina con la familia Süller, si existe armonía, si nadan por episodios de cotidianidad.

En su visita a PH, Juana se animó a narrar y tratar de especificar con la mayor cantidad de datos y detalles posibles el lazo con Silvia y Güido. “Mis hijos no tienen vínculo con Silvia. No conocen a mis hijos. Yo los crucé pero no tengo relación", aseguró.

En la continuidad de la explicación de todo este intrincado entramado, la hija de Nico Repetto agregó: "Es bizarro todo. Sebastián estuvo en Gran Hermano y yo moría por él. Una noche en una fiesta y tuvimos un touch con Sebas, yo tenía 18. Después nos cruzamos por casualidad en un bar. Yo ya sabía que era sobrino de Silvia y Guido Süller".

Para redondear el panorama, Juanita aseveró "La abuela de mi segundo hijo es Süller, la hermana de Silvia y Guido. Mi hijo es 25 por ciento Süller ". Una situación espectacular, llena de ribetes y de estridencias. Que también incluye en el círculo a Silvio Soldán y sus hijos, toda una constelación extraña y repleta de peculiaridades.