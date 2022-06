Camila Homs le hizo una particular confesión a Florencia de la V sobre Rodrigo de Paul

Camila Homs se encontró con Florencia de la V en un importante evento, y allí le hizo una particular confesión sobre Rodrigo de Paul y la lucha legal que está atravesando la modelo con el futbolista.

Recordemos que Homs y De Paul tienen hijos en común y actualmente están en tratativas para llegar a un acuerdo por la cuota mensual de manutención que él deberá pasarle a ella.

Tras dialogar a solas con Camila en la gala por los cien años de la revista Para Ti, Florencia de la V detalló en Intrusos (América) “Es una mujer que todavía está lastimada con lo que pasó. Ella dijo ‘el tiempo va a poner todo en su lugar. Ella considera que la separación fue en enero. Yo le pregunté que qué pensaba con todo lo que estaba sucediendo, y noté a una mujer muy lastimada. Me dijo ‘lo económico no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos’. No se esperaba esta situación”.

Con esta confesión, Camila Homs le dejó en claro a Florencia de la V que Rodrigo de Paul empezó su romance con Tini Stoessel cuando todavía estaba con su expareja. De esta manera, la modelo confirmó las especulaciones de varios programas y portales de espectáculos sobre el inicio de la relación entre el futbolista y la cantante.

Por otro lado, la modelo actualmente está saliendo con un empresario con quien fue vista en distintas ocasiones en estos días. "Hoy elijo estar con gente que me hace bien", le dijo además Camila Homs a Florencia de la V en otro palito para Rodrigo de Paul.

En cuanto a los números que se hablan, Mariana Brey aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece): “Como para adelantar una cifra y decirte una frase que me dijeron de primera mano, esto es innegociable y en principio más fuerte, que no es lo único porque hay más, que pide Camila Homs son 30 mil euros por mes”.