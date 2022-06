Flor Bertotti contó los secretos de su relación con Guido Kaczka a 12 años de la separación

La de Florencia Bertotti y Guido Kaczka era una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pero un día sorprendieron al medio a revelar que la relación se terminaba, de manera brusca y sin demasiados detalles.



En Socios del Espectáculo hablaron con la actriz sobre cómo es su relación actualmente con el conductor y cómo se manejan en la crianza de Romeo, el hijo que tienen en común.





“Naturalmente nos llevamos bien. Así que no tenemos ningún problema. Súper feliz de que así sea”, respondió Florencia Bertotti ante la consulta de su relación con Guido Kaczka hoy por hoy.



“Con Romeo nos organizamos perfecto, estamos súper organizados y full paternidad. Somos un buen equipo y siempre que uno tiene algo, el otro lo cubre. Con la mujer de Guido hay buena onda también. Siempre la prioridad es Romeo y el objetivo principal es que esté feliz”, comentó.



Sobre su carrera, Flor indicó: “Hay chance de todo, me gusta experimentar cosas nuevas. Me gusta la radio, la tele y el teatro. Soy más de la tele naturalmente, pero esto de la radio por streaming me encanta”.



“De hecho, a raíz del canal de Youtube empecé a hacer entrevistas para el público. Tengo el canal que se llama Medio Pelo, donde empecé a invitar a los personajes emblemáticos de Florencia”, agregó Flor.





Luego de la separación, Guido Kaczka conoció a Soledad Rodríguez 2011 y con ella formó una familia, que se coronó con las llegadas de Benjamín, Helena y Eliseo. En 2018 la pareja decidió pasar por el registro civil.



Ya pasaron más de 12 años de aquella polémica, sorpresiva y enigmática separación, que sorprendió completamente al medio. No obstante, las cosas están muy claras y la relación entre ellos se mantiene sana y estable.