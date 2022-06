Nicole Neumann confesó el importante cambio que le gustaría darle a su vida

Nicole Neumann transita un excelente momento sentimental. En pareja hace más de un año con el piloto Manu Urcera, la modelo ya piensa en el próximo paso que le gustaría dar con su novio.

Todo comenzó en la última emisión de Los 8 escalones del millón (El Trece). Allí, Nicole respondió a un picante comentario que realizó Guido Kaczka, conductor del programa. "Hoy en la primera edición comentó que se casaba", expresó Guido. A lo que Neumann respondió: "No dije que me casaba, me invitaron a una fiesta a fin de año y dije ´no estaría nada mal´".

Tras su comentario, Martín Liberman acotó: "Queremos fiesta, y vos dijiste que tenés ganas". "¿Por qué no?", contestó ella, entre risas. "¡Ay, se puso colorada, se va a casar pronto!", lanzó Carmen Barbieri, otras de las invitadas al programa.

"Me parece que tenés ganas", agregó el periodista. Allí fue cuando la modelo no pudo evitar expresar sus sentimientos: "Sí, me gustaría. Pero bueno, en otro momento se verá. Me pongo colorada, es verdad. Soy muy vergonzosa".

Recordemos que la modelo y el piloto celebraron su primer aniversario los primeros días de junio. Para festejarlo, decidieron organizar un viaje a Italia con toda la familia. A través de sus redes sociales Nicole compartió algunas fotos en el Duomo di Milano, en la Catedral de Milán.

Nicole Neuman y Manu Urcera celebrando su primer aniversario.

"Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer Aniversario , y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras….. sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte", escribió al pie de la fotografía donde se los ve super enamorados. Y agregó, "Te amo infinito. Se que toooodooooo esto , es solo el comienzo", finalizó.