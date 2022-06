El fuerte consejo que le dio La Sole a Francisco Benítez en "La Voz Argentina"

Francisco Benítez sintió en carne propia las maravillas del éxito y la fama en el año 2021 cuando se consagró ganador de La Voz Argentina, en su segunda temporada.



Hoy, Benítez cuenta cómo siguió su vida luego de conocer le éxito televisivo y lo que espera para la continuidad de su carrera artística, que promete y mucho.



“Fue algo nuevo, uno no se espera que pasen estas cosas. Estoy viviendo en una vida nueva, haciendo lo que me gusta, la verdad. No me esperaba todo lo que pasó en el programa y ahora estoy aprendiendo”, comentó en diálogo con Diario Show.





“Cuando llegué para participar, y en cada etapa, me sorprendió todo, porque yo vengo de otra vida. Y también me sorprendió en este mundo cómo te recibe la gente, cómo es el cariño que te brindan, la calidez que te dan y cómo se emocionan con vos, es único”, agregó.



“La Flor” es la primera canción en su carrera solita y fue compuesto por el director musical de La Voz Argentina, que fue quien le regaló el tema. “De él salió la idea de dármelo para que lo interpretara y lo sumara también en mi disco”, reveló Francisco.



“Ahí comenzó todo porque tenía que empezar a mostrar un poco de mi música. Escucha esa canción y me pongo a recordar mucho a donde yo quería llegar. Y ver que todo ese esfuerzo está ahí puesto en esa canción, emociona”, indicó.





Sobre los reconocidos colegas que tuvo la suerte de conocer, a quienes ya admiraba, Francisco cuenta que recibió innumerable cantidad de consejos, entre ellos, uno muy importante, el de Soledad Pastorutti.



“La Sole me pidió que me dedicara a esto, porque había nacido para esto. Y me dijo que lo aproveche mucho, que siga y que no deje. Ese consejo lo tengo acá, porque me lo dijo alguien ya consagrado y es un buen impulso”, contó.