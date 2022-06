Con qué famoso se la vio a Juanita Tinelli en un evento de gala: todas las fotos

Desde que Juanita Tinelli se separó de Mika Bonomi, en noviembre de 2021, nada más se supo de su vida sentimental. Y ahora, todos los flashes se posaron en ella y en un joven muy famoso con el que pasó largo rato charlando muy cómplice en una fiesta de gala.

El encuentro se dio en el evento por sus 100 años que la revista Para Ti celebró en el Hotel Alvear, el más lujoso e histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, en el corazón del barrio de Recoleta, se los vio a Juanita y a Tiziano Gravier, muy juntos y animados.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles y el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier compartieron tragos y risas en una de las barras ubicadas en el Salón Versailles del hotel. Y la buena onda fue tal, que luego se sentaron juntos en el mismo living hasta que la fiesta llegó a su fin.

Entre miradas y sonrisas, en varias oportunidades se lo vio al joven deportista hablándole muy cerca al oído de la modelo. En un momento de la noche, los chicos sacaron sus celulares e intercambiaron sus números, antes de dejar el lugar juntos.

Esta se trató de la primera salida pública de Tiziano Gravier, que sufrió una brutal golpiza el 5 de junio a la salida de un boliche en Rosario, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

"La primera operación fue la fractura de la mandíbula. La segunda operación fue porque encontraron otra fisura y todavía tengo cuatro tornillos que en teoría me van a sacar la semana que viene. Las primeras dos semanas tenía unas gomas que no me dejaban hablar ni comer nada. Lo peor ya pasó", dijo Tiziano en una entrevista que brindó a Telefe.

Por lo pronto, al esquiador se lo vio muy animado con Juanita, que dejó atrás su historia con Mika, hijo de una pareja de empresarios famosos: Federico Bonomi, dueño de la firma Herencia Custom, y de Cynthia Kern, fundadora de la línea de ropa femenina Kosiuko y de Casa Chic.