Un chef esrachó a dos famosas que le habrían pedido canje para comer y una lo enfrentó furiosa

En los últimos tiempos, los canjes se han vuelto una operación común en la que tanto famosos como comercios obtienen una ganancia. Las empresas le brindan un beneficio a las celebridades, y ellas a cambio los promocionan en sus redes sociales. En esta oportunidad, un chef escrachó a dos famosas que le habrían pedido canje para comer en su restaurante y una lo enfrentó furiosa en la red.

El chef Dante Liporace, quien se desempeñó en la cocina de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, publicó el nombre de dos famosas que aparentemente le pidieron ir a comer a uno de sus locales a cambio de canje por publicidad.

“Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram”, escribió una persona a modo de intermediario.

El chef compartió en la red la convesación con su tajante respuesta: “No gracias, no nos interesa”. Además, dejó en evidencia que otra de las famosas que pidió este beneficio fue Virginia Gallardo, quien optó por bloquearlo. “Manguean y se enojan”, escribió Liporace mandando así al frente a la panelista de Intrusos (América).

Acto seguido, Viviana Saccone retrucó en la red: “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra”.

Luego, Saccone siguió: “Hola Dante Liporace, a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene. Yo te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”.

Sin embargo, el chef continuó en su postura con un tajante: “No estimada, no necesito promocionarme con vos , no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella. Saludos”.

Vivana Saccone no se quedó callada y respondió: “¡Ah, perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood? Pensé que era acá...”. El cocinero en tanto respondió sarcástico:“¿Cuál de todos?”.

Por su parte, Mercedes Funes salió en defensa de su colega y escribió: “Dos veces desubicado: con esta respuesta tribunera y al publicar un mensaje donde nadie cometía ningún delito: sólo ofrecía -como tantos hoy- promoción a cambio de ir a tu restaurante. Si no te interesaba, podía quedar ahí. Pero el talento para la cocina no te dio elegancia, parece”.