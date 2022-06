La sorpresiva revelación de Lizy Tagliani sobre su relación con su novio mendocino que impactó a todos

Lizy Tagliani transita un gran momento sentimental. En pareja hace varios meses con Sebastián Nebot, la conductora y humorista ve con buenos ojos el futura de la relación.

Entrevistada por el programa Socios del espectáculo (El Trece) reveló por qué ya habla de casamiento con el mendocino. "Estamos muy bien. Estamos viendo el tema de la convivencia, él primero tiene que conseguir trabajo acá", declaró Lizy sobre su presente.

Al tiempo que sobre un posible casamiento, la conductora de Telefe se sinceró: "No sé eh... es muy pronto, pero siempre hablamos de eso", reveló.

"Yo me quiero casar, me gusta. No digo que con todos me quería casar, porque sino... siempre hablamos de lo que quiere cada uno, pero no tan en un 'nosotros' porque es muy pronto", agregó Tagliani.

Todo parece encaminado para Tagliani tras la escandalosa separación que protagonizó a principio de año con su ex pareja Leo Alturria.

En este sentido, el posible casamiento entre Tagliani y Nebot no es algo nuevo, sino que desde que lo presentó oficialmente en la ceremonia de los Martín Fierro que se viene hablando del tema. Incluso la misma humorista, en reiteradas oportunidades, explicó que tiene muchas ganas de contraer matrimonio, en especial a medida que pasa el tiempo y su nueva relación avanza a pasos agigantados.