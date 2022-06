Desde su internación, Dani La Chepi compartió una sesión de fotos "dando batalla"

Tras la realización de una serie de estudios que dieron como resultado una anomalía, Dani La Chepi fue sometida este mates a una operación mamaria. Fiel a su estilo, la artista compartió una sesión de fotos tras pasar por el quirófano en la que muestra cómo le "da batalla" a este adverso momento.

"¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe", escribió Dani La Chepi junto a una serie de postales en las que solamente viste una bata.

En apenas un par de horas, el posteo cosechó más de 180.000 "me gusta" y cientos de comentarios con los mejores deseos de sus seguidores.

En estos últimos dias, mientras preparaba los detalles de un espectáculo que estrenará el próximo mes, Dani La Chepi había contado que los resultados de algunos análisis arrojaron resultados sospechosos, por lo cual los profesionales aconsejaron hace una punción en uno de sus senos para así obtener una muestra para analizar.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano", explicó Dani La Chepi en diálogo con Paparazzi.

Luego agregó: "El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar... Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre".

Además, en esa entrevista Dani La Chepi reflexionó sobre los vaivenes en día a día: "Es una serie de Netflix mi vida. Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas".