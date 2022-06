Operarán a Dani La Chepi por una complicada anomalía: "No hay más tiempo"

Dani La Chepi había empezado el año con un problema renal. A tal punto, la actriz debió someterse a una operación para mejorar su salud. Sin embargo, ahora enfrenta otro duro diagnóstico. Tras realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa, por lo que tendrá que volver al quirófano.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano", reveló La Chepi en sus redes sociales.

En ese sentido, precisó que la cirugía será el martes: "Me sacarán una muestra y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar".

Finalmente, reflexionó: "Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas".

Recordemos que el 28 de marzo de este año, la actriz anunció la muerte de su padre con un sentido posteo en sus redes sociales: "Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso", escribió la Chepi en la primera parte del mensaje sobre su papá de 73 años.

"Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo", continuó.

"Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo. 3/3/49-28/3/2022", concluyó.