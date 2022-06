El duro momento en la salud de Dani La Chepi que preocupa a sus seguidores

Dani La Chepi atraviesa un duro momento de salud que preocupa a sus seguidores. La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) deberá ser operada en los próximos días, por una serie de estudios que según sus palabras dieron “resultados sospechosos”.

En diálogo con Paparazzi, Dani La Chepi contó que durante una mamografía de control le detectaron unas microcalcificaciones. Luego, en estudios más exhaustivos le detectaron una anomalía sospechosa. “No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”, detalló la artista.

Además, Dani La Chepi anticipó: “El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar... Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo como siempre”.

Dani La Chepi durante una la internación que tuvo en marzo por un cólico renal.

El revés de salud llega mientras la actriz se encuentra ultimando los detalles de un espectáculo musical que estrenará en julio. Sin embargo, fiel a su estilo Dani La Chepi expresó: “Es una serie de Nexflit mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postegar cosas”.

Tras su paso por el quirófano el próximo martes, Dani deberá esperar un mes para conocer los resultados y a partir de allí saber qué pasos deberá seguir.

Este no es el primer momento adverso de salud para Dani La Chepi en lo que va del año, ya que en marzo fue internada por un cólico renal. “Solamente la que parió sabe que el dolor del cólico remal se asemeja mucho al dolor de parto. Es tremendo”, reflexionó tras varios días de internación una vez dada de alta.