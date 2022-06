Cinthia Fernández habló tras la operación de su hija: "Le puse tres..."

Cinthia Fernández puede decir que hoy, después de varios días, ya está tranquila luego de unos días convulsionados y de mucha angustia que vivió por la operación que debía afronta su hija Charis.



Si bien prefirió no dar detalles de lo que fue la intervención, sí explicó que se trataba de algo virósico que había que resolver cuanto antes.



La nena fue operada el jueves y Cinthia Fernández por fin pudo tener algo de tranquilidad tras un tiempo en el que se le juntaron la preocupación por la salud de su hija y los conflictos interminables ya no sólo con Matías Defederico, sino también con su familia.





“No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia. Por ende, no le dolió nada”, contó Cinthia en un video que publicó en sus redes sociales.



“Qué exagerada. Estoy feliz, ya no tiene más eso y espero que no se recontagie, porque es algo viral”, agregó en la misma publicación en las redes sociales la panelista de Momento D.



Asimismo, Cinthia señaló que Charis, una de sus gemelas, sí tuvo mucho sangrado, pero los médicos le pusieron un vendaje que deberá llevar algunos días más.





“Ya está haciendo vida normal, de hecho, fue a su clase de arte”, reveló Cinthia, despejando cualquier duda sobre algún tipo de complicación en la recuperación de su hija.



Ahora Cinthia deberá afrontar nuevamente los conflictos con la familia de Matías Defederico, ya que en las últimas horas se sumó un nuevo ataque de la madre del ex futbolista, que aseguró que “lo vuelve loco”.