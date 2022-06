Romina Pereiro contó la verdad de su baja al programa de Ariel Rodríguez Palacios: “Me dijeron que…”

Romina Pereiro regresó con fuerza a la palestra pública por diversas bifurcaciones, por un arco que abarca desde las nuevas andanzas de su ex marido Jorge Rial con otras mujeres y sobre todo por una situación conflictiva que atraviesa en lo profesional.

La nutricionista había arreglado condiciones para sumarse a la apuesta de Telefe de instalar a la mañana un programa de cocina, y actualidad, a cargo de Ariel Rodríguez Palacios. La morocha se sentó con las autoridades, rubricó su firma en un contrato y lo anunció en sus redes.

No obstante, unas horas antes del estreno del ciclo se filtró la extraña noticia de la sorpresiva baja de Romina del staff. Alguien mandó a eliminarla del equipo de trabajo y así se supo que la nutricionista se hundió en un estadío de angustia y de dolor por perder este ingreso.

Así el foco se direccionó a una supuesta influencia tras las sombras de Rial. Esta versión explotó por los aires y generó que el creador de Intrusos saliera a aclarar que no tuvo nada que ver en esa decisión de Telefe, incluso reconoció su bronca por este contratiempo de su ex.

Otro de los factores que germinó en todo este embrollo se relacionó con la actitud de Rodríguez Palacios, porque se lo señaló por su escaso apoyo a Romina. Lo cierto es que el verdadero motivo es un misterio, al menos lo era hasta que apareció la propia Pereiro.

La ex de Jorge habló con LAM y detalló todo lo que aconteció con su baja del programa. "Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Ojalá que suceda. Estoy esperando", explicó.

En cuanto a su estado anímico y el deseo latente de que se convierta en una realidad su incorporación al staff, Romina narró: "Estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme.... todavía no pierdo las esperanzas".

Incluso se animó a contar el tenor de la charla privada que mantuvo con Rial en cuanto se enteró que no sería de la partida y sostuvo: "Me dijo 'ahora van a decir que fui yo'".