Ricardo Montaner le dio una severa devolución a una participante de La Voz Argentina y la joven rompió en llanto

Un particular momento se vivió este jueves durante otro capítulo de las audiciones a ciegas en La Voz Argentina (Telefe). Una participante tuvo su debut y despedida en el programa, y tras una letal devolución de Ricardo Montaner, la joven rompió en llanto.

Tras su primera presentación en el escenario de La Voz Argentina, Zoe Tremsal, de 21 años, entonó la canción Girl, de The Beatles, y no convenció a ninguno de los integrantes del jurado del reality.

En la devolución tras la performance de la concursante, Mau y Ricky le sugirieron que hiciera una canción en español para volver a participar en otra oportunidad. Mientras que Lali Espósito le pidió a la joven que cantara un fragmento de alguna en canción en español.

Luego de que Zoe Temsal intentara dar en la tecla con una pàrte de Alfonsina y el mar, Ricardo Montaner expresó con severidad: “Es realmente grave, tienes que trabajar mucho en la afinación y concentrarte. Hay dos maneras de ser afinado. Los que lo son naturalmente, que no tienen que pensarlo, y los que deben estar concentrados todo el tiempo. Tú tienes momentos en que afinas, pero muchos en que no. Si te concentras puedes lograrlo. Arrancar una canción a capella es un riesgo que aún no estás lista para tomar”.

Acto seguido, para suavizar un poco sus palabras, Ricardo Montaner le dijo a la joven: “Creo que puedes salir de aquí fortalecida. Ir a trabajar y cuando un coach de voz te diga que estás lista y ahí te recibimos de nuevo con todo cariño”.

Luego de que los restantes integrantes del jurado de La Voz Argentina intentaran darle palabras de apoyo a la particpante, ella salió del escenario y al reencontrarse con su familia rompió en llanto. “Es que estuve un montón preparándolo.... no me salió como en mi cuarto”, remarcó la joven entre lágrimas.

Por su parte, Marley alentó: “A practicar, podés ir con coach vocales, corregir eso de la afinación y ya tenés la experiencia de haber estado acá, vas a pisar el escenario con otra fortaleza. Te vi asustada al principio”. A lo que la joven de 21 años respondió: “Sí, y sigo así”.