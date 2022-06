La foto de Martita Fort que se volvió viral: “Es una piedra y…”

Fascinada por la apariencia, como una herencia de su padre, Martita Fort también acude a una gama enorme de tratamientos de belleza, de toda índole, ya sea a través del entrenamiento físico como con la intervención del bisturí, a pesar de apenas tener 18 años.

La hija de Ricardo Fort no le escatima a las inversiones en su cuerpo, en pos de mantener una imagen. Así, suele compartir en sus redes sociales las distintas disciplinas a las que se entrega para embellecer su fisonomía e incluso modificar rasgos.

Justamente, en los últimos días la hermana melliza de Felipe Fort reconoció que se sumergió en un quirófano para someterse a una intervención estética para cambiar el aspecto de su nariz, motorizada en una decisión algo apresurada de retocarse esa pieza de la cara.

Sin vueltas, Martita escribió en su Instagram el argumento de la intervención y contó: "Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo". Así, admitió que dejó que le implantaran esas sustancias.

En todo ese panorama, la hija del Comandante exhibió como se animó a jugar al modelaje, en realidad, se arrojó a aceptar la contratación para protagonizar una serie de fotos para una marca. En esa actividad, la propia heredera del imperio chocolatero reconoció sus dificultades para posar ante la lente.

Así, Martita posteó el detrás de escena de esa sesión profesional y se animó a bromear de las complejidades propias para pararse delante de las cámaras: "Yo tratando de posar estando más dura que una piedra”. Una manera de admitir su incipiente desafío profesional.

A la hora de describir qué tipo de actividad física lleva adelante para verse bien o para conservar un aspecto acorde a sus pretensiones, Fort expresó: "No me quiero hacer mucho la influencer fit porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir igual voy, básicamente. Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí cuando ya activo se me pasa".

Dentro de todo este combo de fascinación por la apariencia, la joven también pasó por la peluquería para modificarse el tono y apostó por un rubio platinado furioso.