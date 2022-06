Cuál es la cuarta pareja que se formó en El hotel de los famosos y que nadie se anima a blanquear

Cada vez falta menos para que termine El hotel de los famosos, y a medida de que se acerca ese momento de definición y el clima se pone más picante, las polémicas se multiplican y también, el amor entre los participantes.

Dentro de esas cuatro paredes pasó de todo ante la vista del público, que sigue de cerca las alianzas y tensiones que surgen entre las “familias” que se forjaron durante el encierro, y dejan mal parados e incluso perjudican a varios de los participantes, como Emily Lucius o Martín Salwe, los dos muy criticados.

Y mientras el tema del bullying que padece Locho Loccisano por parte de sus compañeros cobra relevancia y es tema de debate dentro y fuera del programa, Marcela Tauro habló de uno de los más grandes secretos de la producción de El Trece: un amor secreto que está pasando desapercibido para todos.

Porque, según la panelista de Intrusos, en el reality hay un romance que nació hace un tiempo pero que, por cuestiones de contrato, nadie habla ni hablará para respetar la confidencialidad.

“Me está llegando mucha información, y nuestra producción está muy atenta a mí porque dice que bajé la energía, puede ser… ¡Pero ahora me va a subir! ¡Porque hay alguien de esta mesa que no se anima, y yo me voy a animar!”, empezó la Tauro, antes de tirar el bombazo.

“Volviendo a El Hotel, uno siempre dice ‘se armaron tres parejas’”, siguió la panelista, y agregó: “Emily con Martín, Melody con Alex y Locho con Majo. Bueno… ¡Existe una cuarta pareja que no se puede decir, porque uno de los integrantes estaría comprometido!”, reveló.

“Lo cuidaron y dicen que por contrato habría puesto esto”, aseguró Marcela, guardándose los nombres de los involucrados y dejando a sus compañeros del programa cavilando sobre quiénes serán los amantes sigilosos que, hasta ahora, nadie descubrió.

Por estos días, Belu Lucius salió a defender a su hermana, que está siendo muy criticada en las redes por sus actitudes dentro del programa. “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera”, expresó la influencer.

“Esta familia tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”, cerró Belu, en alusión a las repercusiones.