Braulio, ganador de La Voz, reveló por qué le gusta más Lali Espósito que Tini Stoessel: “Ella le da más…”

La Voz Argentina ratifica su éxito y vuelve a posicionarse en el tope de la mediciones del rating, a pesar de repetir el formato y los jurados. El público se abalanza sobre la pantalla para seguir cada noche este certamen de canto, que el reditúa a Telefe.

Uno de los grandes secretos de su trascendencia y del acompañamiento de los fanáticos se centra en la personalidad maravillosa de Lali Espósito, quien le imprime naturalidad, mucha empatía, una capacidad asombrosa de hacer reír y de también generar momentos emotivos.

Indudablemente, la actriz se erige en el factor x del reality, el gran secreto de esta explosión de los últimos años, porque más allá que siempre dispuso de un buen plafón de rating, con la incorporación de Lali se experimentó un crecimiento notorio y mayúsculo.

Y en esa sintonía apareció una palabra autorizada, un hombre que tiene la suficiente credibilidad para aportar su análisis, dado que se trata del ganador de La Voz Argentina en 2018, Braulio Assanelli, quien lejos de desentenderse del devenir del reality lo sigue a muerte.

El cantante reconoció públicamente que no se pierde ninguna función del show de Telefe y en ese sentido emanó un pormenorizado argumento de su visión, sobre todo en defensa de Lali Espósito sobre Tini Stoessel, quien se desempeñaba como jurado en 2018.

En una entrevista con La Once Diez / Radio de la Ciudad, Braulio evitó los filtros y declaró directamente: “Lo veo más divertido al programa por la frescura que le da Lali Espósito”. Así sin vueltas, ni excusas, Braulio ponderó la labor de la famosísima actriz.

Además, se refirió al contacto que mantuvo con Ricardo Montaner, quien ofició de su coach: “Me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano. En ningún momento me dijo ‘te voy a producir toda tu carrera y te voy a convertir en una estrella mundial’”.

Y describió las experiencias movilizantes que compartió con el padre de Mau y Ricky: “Él me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él; en Argentina también me tocó cantar con él; después cuando vino a Uruguay cantamos juntos, fue una inolvidable”.