Julia Mengolini estalló frente a cámara e insultó sin filtro a Ángel de Brito y sus panelistas

Este jueves en un móvil de LAM (América), Julia Mengolini estalló contra Ángel de Brito y sus panelistas a quienes trató de hijos de p... Acto seguido, el conductor del ciclo y sus "angelitas" se encargaron de su colega.

Antes de dar a conocer las fuertes palabras de Julia Mengolini hacia Ángel de Brito y su equipo, en el programa pasaron un fragmento de su columna radial en Futurock en la cual la periodista destruyó a Pampita. "Siempre nos dan material, ahora se estrenó la segunda temporada del reality en Paramount. Como televidente suscriptora, digo: 'que le pase algo'. No algo horrible, pero algo que haga los episodios más llevaderos. Quieren crear un conflicto que no hay", deslizó en un momento.

Además, Mengolini disparó contra la acción solidaria que llevaron adelante Pampita Roberto García Moritán la pasada Navidad. "Roberto primero contó que compró 33 mil juguetes y los fue a dejar a un barrio, donde quieren que sean felices en Navidad. Va con su ONG, ASOCIAR", calficando además al legislador de "gil".

Luego, Ángel de Brito dio paso al momento en el que Julia Mengolini estalló contra un móvil de LAM en la puerta de la radio donde ella trabaja. Desde el ciclo de chimentos y espectáculos fueron a buscarla para preguntarle por sus dichos sobre Pampita, pero la comunicadora se negó a dar declaraciones y estalló en insultos.

"No, no, me tengo que ir. No me podés agarrar de prepo. Son unas hijas de pu..., de la primera a la última. Ángel de Brito es un hijo de pu..., que lo último que hizo fue una operación donde expuso mi sueldo. Vos trabajás para gente que es una mie..., no es culpa tuya", le dijo Mengolini al notero de LAM en relación a Ángel de Brito.

Mientras tanto, el movilero intentó preguntarle sobre Pampita y la periodista estalló: "¿Me estás filmando ahora? No me filmes, eh. Nunca supe que estaban filmando, no pongas esto al aire. No tenés mi permiso para ponerlo al aire, no le voy a dar una nota a LAM".