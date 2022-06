La tajante opinión de Jorge Rial sobre el golpe de Alfredo Casero en el programa de Luis Majul

A principios de mayo, Alfredo Casero protagonizó un escandaloso mommento cuando estuvo como invitado en el programa de Luis Majul en LN+. El actor se indignó con el conductor y su equipo manifestando su desacuerdo con lo que debatían, y frente a cámaras dio un golpe en la mesa y se retiró del estudio. Y ahora, un mes y medio después del sonoro cruce, Jorge Rial dio su tajante opinión sobre lo que le ocurrió al actor.

Conocido por su abierto apoyo al oficialismo, el periodista fue abordado por un móvil de LAM (América), y no dudó en expresar su punto de vista sobre el accionar de Casero en el ciclo de Majul.

"Creo que fue una decepción de él con su gente, viste que últimamente en la política, como en el fútbol, todos juegan sin público visitante. Claro, salís a la cancha con todo el publico local que te incentivan y vos salís a hablar. Salió tantas veces que una vez un local te putea y vos te enojás", expresó Jorge Rial sobre el choque de Alfredo Casero con Luis Majul.

Luego el conductor agreegó: "Le llenaron tanto la cabeza y dijo 'pero pará, acá estoy jugando de local y me están puteando'... Fue eso nada más, una calentura".

De todas formas, Rial se encargó de aclarar que tendría un mano a mano con Casero, expresando así su respeto a la trayectoria del actor más allá de las diferencias ideológicas entre ambos.

"Para mí, Casero artista es un genio, el que habla, personalmente, no me gusta mucho, pero tiene todo el derecho del mundo, yo diferencio las cosas. Nunca lo cuestionaría por el lado artístico, después lo otro todo se discute, como él me puede discutir a mí", remarcó Jorge Rial.