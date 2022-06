El difícil momento que atraviesa Martín Bossi: "Está destruido"

Martín Bossi siempre mantuvo su vida sentimental bajo siete llaves. El humorista es muy reticente a hablar de su intimidad y durante varios años se especuló mucho sobre los motivos de esta decisión. En este contexto, siempre se le adjudican diversos romances. Sin embargo, esta vez, parecería que estaría sufriendo por un amor "no correspondido".

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, Bossi se habría separado de un breve romance con una compañera de elenco llamada Sol Bardi.

"Me enteré estos últimos días de una relación que mantenía un famoso actor argentino y la iba a contar cuando me dijeron 'chequeá porque me parece que ya se terminó'", comenzó diciendo el conductor de Mitre Live.

Además, detalló: "Así de fugaz fue la cuestión parece, el tema es que ellos continúan trabajando juntos y me contaban que él quedó destruido después de la ruptura, dato que me sorprendió".

"Ella comparte elenco con él en la obra que hacen en Avenida Corrientes y se ven las caras casi todos los días, no sé cómo llevarán esa situación compleja por cierto", agregó.

"Ellos empezaron a salir me cuentan a finales del verano, ella estaba en el espectáculo que encabezaba él en Mar del Plata y cuando él pasó a otra obra, ella también se pasó, él ha sido vinculado con muchísimas mujeres y siempre desmintió todo", dijo al respecto.

Sol Bardi.

Finalmente, concluyó revelando el enigmático: "El famoso que se separó después de un fogoso romance es Martín Bossi y la ruptura es con la bailarina Sol Bardi".