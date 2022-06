Gerard Piqué y un inesperado gesto hacia Shakira que después borró

Tras el anuncio oficial de la separación entre Gerard Piqué y Shakira, el futbolista sorprendió con un inesperado gesto hacia la cantante, que después borró sin dar ninguna explicación sobre el asunto.

Mientras la prensa del espectáculo sigue cada paso tras la ruputra, con una crisis que se remontaría a algún tiempo atrás, con sospechas de infidelidad de Piqué y un escándalo que podría estallar en cualquier momento, el jugado dejó un curioso rastro en Twitter en un mensaje que aludía a su ex, Shakira.

En un tuit del usuario inglés @23Ijk se puede leer la frase: “Alguien dijo que Shakira hizo más por el fútbol que lo que Piqué jamás hará”, las palabras están junto a imágenes de clips de la colombiana de las canciones Waka Waka y La La La, popularizadas en los mundiales de 2010 y 2014.

El mensaje lleno de ironía para Gerard Piqué, pero él decidió darle un fugaz "me gusta". “Piqué le dio like a esto. Seguramente esto significa que todavía están juntos”, expresó el titular de la mencionada cuenta. Acto seguido, el usuario bromeó: “@3gerardpique tu equipo de relaciones públicas va a ser despedido”.

Cuando el gesto que involucra a Shakira se viralizó, Piqué optó por borrarlo y no manifestó nada sobre el tema. El desliz virtual llega cuando el futbolista está señalado de tener un presunto affaire con una joven de 20 años que recientemente negó encuentros con el deportista.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, advirtió la joven en cuestión.