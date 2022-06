¿Quién bajó a Romina Pereiro del nuevo programa de Telefe?

Romina Pereiro había confirmado que sería parte de "Ariel en su Salsa", nuevo ciclo que conducirá Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe.

"Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de @telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a @arielrodriguezpalacios y un equipo espectacular que hoy conocí. La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo) y aprender. Gracias Telefe, producción, Ariel y a todo el equipo por confiar en mí. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15", había expresado la nutricionista el pasado 8 de junio.

Pero el programa debutó este lunes y Pereiro no fue de la partida. A partir de su ausencia, comenzaron los rumores sobre la posibilidad de que Jorge Rial, su ex pareja, podría haber sido el causante de la sorpresiva decisión del canal.

"Romina Pereiro había anunciado su desembarco en Telefe, dos veces por semana para hablar de nutrición. Pero el lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa", reveló Yanina Latorre hace algunos días en LAM.

Acto seguido, dejó entrever que el periodista tenía algo que ver con la decisión del canal. "Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos".

Pero tras compartir una imagen donde la nutricionista daba a entender que en los próximos días se sumaría al ciclo, trascendió que la bajaron del ciclo.

Este lunes, en LAM brindaron nuevos detalles sobre la situación del nutricionista. "Romina Pereiro había arreglado ir dos veces por semanas al programa y hacer columnas de nutrición. La semana pasada estuvo reunido todo el equipo. Hace el posteo y de la producción del programa la llaman para informarle que no iba a estar", contó Ángel de Brito.

"Hubo un problema presupuestario de último momento y hay problemas con la guita", le habrían comentado a Pereiro.

Tras la polémica, Rial habló del escándalo y se despegó de la situación de su ex: "Nunca haría eso, lamento que lo hayan sugerido. Hay otra historia que no voy a ser yo el que lo va a contar. No me meto, es eso. Hubo desprolijidad y había mucha ilusión por parte de Romina. Me dolió mucho. Acá no la tengo muy clara, son desprolijidades y un malentendido. No quiero hablar por ella. Nunca me metí con el laburo de la gente", comentó el periodista.

Por su parte, Ariel Rodríguez Palacios, conductor del programa en cuestión, declaró: "Me contrata la señal y lo que se hacer es cocinar. No tengo idea de Romina, es una divina, la conocí pero no sé. Te juro por hijos y demás que no tengo idea".