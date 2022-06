Las fotos de Nathy Pelusso que se volvieron viral y causaron polémica

Nathy Peluso se ha convertido sin dudas en una de las referentes de la música urbana en todo el mundo. La reconocida cantante tiene un estilo único que la diferencia del resto y eso la hizo ganar varios premios y por supuesto el gran apoyo de millones de personas que la siguen.

Si la famosa es Argentina, la mayor parte de su vida se desarrolló en el extranjero. De hecho, en su última colaboración ella habla del tema: "Ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto". El sencillo se llama "Argentina" y es en conjunto con Trueno.

Hace tiempo Peluso habló sobre la gran imagen de libertad que representa: "Me gusta transmitir libertad y atrevimiento con mi música. Creo con esos valores y me permito probar, aprender, ser versátil en mi sonido y en mi búsqueda artística. Un buen disco me inspira, una buena película, la poesía…el arte en general me inspira".

Y habló sobre su vida personal y el esfuerzo que hizo para poder llegar: "Trabajé de muchísimas cosas que no eran música pero siempre los sentí como trabajos temporales. Era mi manera de conseguir recursos para poder hacer lo que yo quería. Mi objetivo era hacer mi música, hacer mi arte".

"Estudié teatro físico, comencé a escribir mis primeros raps estando en Madrid, en mi época de universidad. Hacía poesía libre callejera, improvisábamos poemas y los recitábamos en la calle, así empecé a escribir mis primeros versos, fue un gran aprendizaje y muy divertido", contó.

No todo quedó ahí porque decidió hablar sobre su forma de ser que le encanta a tanta gente: "Es una cosa muy natural que me sucede. Es mi manera de aprender de la música, de disfrutarla. Yo consumo música muy variada y orgánicamente también la produzco así. Me gusta ir cambiando".

Hace algunas horas Nathy Peluso compartió una serie de fotos mediante su cuenta de Instagram que impactó a todos. Y es que, la cantante se mostró muy hot luciendo prendas que dejaban ver su gran físico. Las redes sociales rápidamente se llenaron de halagos y se hizo tendencia: "Nathy, que mujer".