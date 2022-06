Revelan las causas de la escandalosa pelea de Romina Manguel y Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann y Romina Manguel llevan años enfrentados y el origen de esa disputa se dio en la época en la que ambos compartían el panel de Animales Sueltos, uno de los programas más calientes en cuanto al abordaje de temas políticos de la Argentina.



En aquel momento, con una grieta política fuertemente marcada, Feinmann y Manguel no tenían la mayor simpatía y eso se notaba al aire en el programa que conducía Alejandro Fantino.





“Cuando se discute de política se discute con mucha vehemencia. Se discute con apasionamiento. Nos gusta de lo que estamos hablando. Fantino es un gran conductor y maneja esa mesa como nadie”, expresó Manguel en su momento.



En uno de los tantos debates en la mesa de Animales Sueltos, Feinmann sintió que Manguel lo interrumpía y no lo dejaba hablar, por lo que la hizo callarse. Al poco tiempo, el periodista dejó el programa y mucho se especuló con que el detonante había sido aquella pelea.



“Eduardo estaba cansado y ya tenía ganas de irse. Eso fue lo que detonó, no es lo que lo motivó a irse”, aclaró hace unos años Manguel, sobre la las razones por las que su ex compañero había renunciado al programa que en aquella época era un éxito.



“Eduardo tuvo peleas más fuertes, mucho más violentas. Llegó a tener un programa en donde la gente lo llamaba y le decía barbaridades, las que él respondía. En el enfrentamiento se siente muy cómodo”, sostuvo la periodista.





Sobre el momento en sí de aquella polémica situación, Manguel comentó: “Yo no lo pude dejar pasar. Televisión de aire, en el momento. Lo pensé, es difícil. Me costó mucho. No quería pelearme. Pero lo hice por mis hijas, para que no lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres”.



Por último, Manguel reconoció que en el envión de los debates suele tener una tendencia a interrumpir, por lo que ofreció disculpas. “Yo interrumpo mucho. Hago un mea culpa. Es verdad que interrumpo. Me disculpo con mis compañeros”, manifestó.