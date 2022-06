Alarma por una supuesta "mano negra" de Jorge Rial sobre Romina Pereiro

Romina Pereiro recibió un contundente revés laboral, mientras se encuentra en un momento de tensión con Jorge Rial. La nutricionista iba a sumarse al programa Ariel en su Salsa (Telefe), pero ahora trascendió que alguien la habría bajado del ciclo.

"Romina Pereiro, la exmujer de Jorge Rial, había anunciado su desembarco en Telefe, dos veces por semana para hablar de nutrición. Pero el lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa. No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar", detalló Ángel de Brito en LAM (América) al explicar el momento que atraviesa Pereiro.

Luego, sin mencionar de manera explícita a Jorge Rial, De Brito agregó: "La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefe me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión".

Antes, desde Twitter el conductor de LAM había deslizado: "Apareció la mano negra". Mientras que Romina Pereiro por el momento no hizo declaraciones sobre la baja del proyecto de Telefe.

Por su parte, Yanina Latorre aportó filosa: "Me hace acordar a La Niña Loly". A lo que Ángel de Brito sumó: "La Niña Loly alguna vez se quejó de que no la ponchaban en los desfiles. Cuando estaba en el Bailando alguien llamó para que la eliminen directamente".

De esta manera, la sombra de las supuestas influencias de Jorge Rial sobre el destino laboral de sus exparejas vuelve a entrar en escena.