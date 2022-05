Rocío Marengo generó preocupación tras su último posteo

Rocío Marengo compartió con sus miles de seguidores una imagen donde se la ve internada en una clínica. La sorpresiva foto generó rápidamente gran repercusión entre sus fans, quienes se mostraron preocupados por el motivo de su ingreso al nosocomio.

"Estoy un poquito anestesiada todavía.... con mi hermana que me acompaña... acá vamos", fue lo primero que compartió la rubia en sus redes, sin aclarar la situación por la cual debió ser intervenida quirúrgicamente. Tras el posteo, muchos se preguntaban si el motivo era algún tipo de estudio o tratamiento para avanzar en su deseo de ser madre.

Luego, en otra publicación, la rubia agradeció los mensajes de preocupación que recibió de sus seguidores y dejó entrever que está muy contenta. "¡Estoy muy feliz! Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, mi familia y amigas (tengo las mejores), en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta y orgullosa. Tengo una mezcla de emociones. Gracias por el respecto. Los amo", escribió.

Recordemos que la ex participante de Masterchef aclaró que sigue en pareja con Eduardo Fort, que tiene tres hijos fruto de su ex matrimonio con Karina Antoniali, pero avisó que quiere ser madre: "Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo", expresó sobre su sueño.

"Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", agregó.

Luego, en una entrevista, Marengo explicó que no descarta ninguna forma de maternidad: "Va a llevar mi apellido. ¡Marengo! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! ¡Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y nos, a mi bebé y a mí, acompañará mientras esté en pareja", concluyó.