¡Se calentó! El Chino Leunis explotó contra los spoilers de “El Hotel de los Famosos”: “Díganme…”

El Chino Leunis suele ser alguien muy tranquilo y, habitualmente, lejos de cualquier escándalo o polémica, pero al parecer hay algo que lo enfureció en las últimas horas y lo hizo estallar en Twitter.



Es que el conductor de El Hotel de los Famosos utilizó su cuenta en la red social del pajarito para ir contra los spoilers del reality de convivencia que sale por la pantalla de El Trece, con su conducción en dupla junto a Pampita.



“No logro entender el placer/objetivo de intentar spoilear lo que sigue en un reality. Díganme una sola razón válida”, escribió en su cuenta de Twitter el Chino, harto de aquellos que suelen adelantar lo que irá sucediendo en el programa.





“Solo interpreto que lo hacen por maldad. Tiran 3.000 cosas y claro, a alguna le van a pegar, ¿no?”, agregó el conductor, que no suele enojarse, pero esta vez no aguantó más la situación y salió con los tapones de punta.



“Algunos intentan hacer. Otros intentan destruir lo que otros hacen”, concluyó en su descargo en twitter el Chino Leunis, que no podía entender qué motiva a los spoilers.



Si bien no suele enojarse, no es la primera vez que mostró su fastidio el conductor, ya que también lo hizo en una de las emisiones en las que, producto de que intentaban hacer trampa los participantes, los retó en medio de un juego. “Por favor, chicos, parecen niños, perdónenme que se los diga”, expresó.





No obstante, también había tenido un cruce con Martín Salwe, quien había reclamado porque, supuestamente, le habían tocado unas tuercas más ajustadas en un juego puntual del ciclo. “Yo copié los movimientos de Melody Luz, con todas las tuercas, que era pegarlas para que subieran. Y eso no pasó en ningún momento”, había dicho.



“Yo te entiendo, Martín. Lo que te pido es que no desconfíes de la trasparencia de la competencia, porque si vos me decís esto a mí, en otra instancia se arma flor de lío”, le respondió el Chino en esa oportunidad.