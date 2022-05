La categórica reacción de Juan Gil Navarro tras los rumores de romance con Sofía Gala

La semana pasada comenzó a sonar con fuerza un nuevo rumor de romance en el mundo del espectáculo. Según reveló Maite Peñoñori en Intrusos, Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían comenzando un apasionado vínculo amoroso. Ambos actores protagonizan actualmente la obra Closer, junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti.

Según contó la panelista, a los actores se los vio juntos el fin de semana pasado en las inmediaciones del domicilio de la actriz. Luego del paseo, los artistas entraron al departamento, donde pasaron el resto del día. "El romance es muy incipiente", detalló Maite y se mostró sorprendida por la pareja. "No me los imaginaba juntos", agregó.

Tras las repercusiones de la noticia, durante un móvil para el programa de espectáculos de El Nueve, Implacables, Gil Navarro fue tajante ante la consulta por las versiones de que estaría comenzando un vínculo con la hija de Moria Casán. "La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario", aclaró.

Juan Gil Navarro, Carolina Peleritti, Gonzalo Valenzuela y Sofía Gala.

"Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos. No hay más que eso, cuando esté con alguien, lo sabrán", agregó.

"Se me conoce, y me siento muy orgulloso por eso, principalmente por mi trabajo, no por cosas que estén en la periferia de mi trabajo. Entiendo que en estos tiempos están las redes y alguien que te ve caminando por la calle supone cosas que no son", finalizó.